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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Коньяспор
Антальяспор - Коньяспор: обзор матча 08 октября 2022
Антальяспор
08.10.2022, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
51'
Фернандо
90+6'
Ф. Кальво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Коньяспор
Желтая карточка
Г. Вурал
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кальво
87'
Желтая карточка
О. Улджын
Замена
Фреди
️️️️
Х. Райт
85'
82'
Желтая карточка
А. Демирбаг
Желтая карточка
Фернандо
82'
75'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Демир
75'
Замена
О. Улджын
️️️️
З. Битики
Замена
В. Сары
️️️️
З. Гюмюш
71'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Л. Адриано
71'
67'
Замена
М. Диуф
️️️️
С. Дикмен
Желтая карточка
З. Гюмюш
65'
Желтая карточка
Л. Адриано
63'
59'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Б. Пас
59'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Р. Мурич
55'
Желтая карточка
Р. Мурич
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
51'
30'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сэм Ларссон
ЦП
16
Фреди
АП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Уйсал
77
Вурал
27
Люиндама
21
Топрак
7
Балчи
20
Фернандо
19
Акыйол
11
Гюмюш
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
4-2-1-3
23
Сехич
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Мурич
8
Пас
9
Демир
11
Гюмюш
89
Сары
89
Сары
11
Гюмюш
11
Райт
16
Фреди
16
Фреди
11
Райт
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
4
Адриано
17
Байракдар
17
Байракдар
4
Адриано
11
Битики
35
Улджын
35
Улджын
11
Битики
6
Дикмен
92
Диуф
92
Диуф
6
Дикмен
11
Мурич
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Мурич
8
Пас
8
Чекичи
8
Чекичи
8
Пас
9
Демир
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Демир
Остались в запасе
Антальяспор
Коньяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сэм Ларссон
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сэм Ларссон
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Антальяспор - Коньяспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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