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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Анкарагюджю
Антальяспор - Анкарагюджю: обзор матча 23 декабря 2022
Антальяспор
23.12.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Анкарагюджю
64'
Хесе
90+11'
А. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Анкарагюджю
90'
+11
ГОЛ! 0:2!
А. Соу
Пас отдал
Г. Жахид
89'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Педринью
87'
Желтая карточка
Б. Гюндердю
Замена
К. Сертел
️️️️
Г. Вурал
82'
Желтая карточка
Фернандо
81'
79'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Э. Килинк
79'
Замена
Л. Диак
️️️️
Т. Антальялы
Замена
Фреди
️️️️
У. Акыйол
77'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
У. Гаша
77'
Желтая карточка
Л. Адриано
73'
64'
ГОЛ! 0:1!
Хесе
Пас отдал
К. Малку
64'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Беридзе
Замена
Г. Байракдар
️️️️
С. Ларссон
61'
45'
+2
Желтая карточка
У. Радакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Уссам Гаша
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Педринью
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
4-2-1-3
1
Уйсал
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
20
Фернандо
19
Акыйол
27
Гаша
4
Адриано
8
Ларссон
11
Райт
4-2-2-2
13
Гюндердю
24
Малку
18
Муякич
26
Радакович
17
Гюрелер
38
Чигерчи
14
Антальялы
8
Педринью
7
Беридзе
9
Соу
11
Килинк
77
Вурал
88
Сертел
88
Сертел
77
Вурал
19
Акыйол
16
Фреди
16
Фреди
19
Акыйол
8
Ларссон
17
Байракдар
17
Байракдар
8
Ларссон
27
Гаша
14
Мехмеди
14
Мехмеди
27
Гаша
14
Антальялы
25
Диак
25
Диак
14
Антальялы
8
Педринью
11
Жахид
11
Жахид
8
Педринью
11
Килинк
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
11
Килинк
7
Беридзе
10
Хесе
10
Хесе
7
Беридзе
Остались в запасе
Антальяспор
Анкарагюджю
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Нуруллах Аслан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Антальяспор - Анкарагюджю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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