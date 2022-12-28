Стюарт МакКинстри - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Стюарт
|Фамилия
|МакКинстри
|Команда
|Лидс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Стюарт
|Фамилия
|МакКинстри
|Команда
|Лидс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|17
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:0
|Хартс (Эдинбург)
|15.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|04.02.2023
|56' -90'
|Абердин (Абердин)
|3:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.02.2023
|60' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|28.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|08.01.2023
|46' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:3
|Хиберниан (Эдинбург)
|59'
|02.01.2023
|77' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.12.2022
|1' -60'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|23.12.2022
|1' -86'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:2
|Килмарнок (Килмарнок)
|12.11.2022
|1' -76'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|28'
|09.11.2022
|1' -55'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Селтик (Глазго)
|06.11.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|29.10.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|22.10.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Абердин (Абердин)
|55'
|16.10.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)
|77'
|08.10.2022
|85' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|04.10.2022
|70' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.09.2022
|45' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:3
|Хартс (Эдинбург)
|75'
|03.09.2022
|73' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:0
|Данди Юнайтед (Данди)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)