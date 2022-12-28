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    Стюарт МакКинстри - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Стюарт
    Фамилия МакКинстри
    Команда Лидс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 17 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Мазервелл (Мазервелл)
    25.02.2023 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    19.02.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 2:0 Хартс (Эдинбург)
    15.02.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 2:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    04.02.2023 56' -90' Абердин (Абердин) 3:1 Мазервелл (Мазервелл)
    01.02.2023 60' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Сент-Джонстон (Перт)
    28.01.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    08.01.2023 46' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:3 Хиберниан (Эдинбург)
    59'
    02.01.2023 77' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    28.12.2022 1' -60' Рейнджерс (Глазго) 3:0 Мазервелл (Мазервелл)
    23.12.2022 1' -86' Мазервелл (Мазервелл) 2:2 Килмарнок (Килмарнок)
    12.11.2022 1' -76' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    28'
    09.11.2022 1' -55' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Селтик (Глазго)
    06.11.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:2 Мазервелл (Мазервелл)
    29.10.2022 1' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
    22.10.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Абердин (Абердин)
    55'
    16.10.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
    77'
    08.10.2022 85' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    04.10.2022 70' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:5 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:1 Мазервелл (Мазервелл)
    18.09.2022 45' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:3 Хартс (Эдинбург)
    75'
    03.09.2022 73' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:0 Данди Юнайтед (Данди)
    20.08.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
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