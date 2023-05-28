Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стюарт МакКинстри - статистика

Завершил карьеру
18 сентября 2002 (24)
#39 | Полузащитник
179 см
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
18
4
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Мазервелл
3 : 2
28.05.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 1
24.05.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
1 : 0
20.05.2023
Росс Каунти
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
13.05.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
2 : 0
06.05.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Селтик
1 : 1
22.04.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
3 : 0
08.04.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хиберниан
1 : 3
01.04.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Мазервелл
2 : 4
18.03.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Росс Каунти
0 : 2
04.03.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Килмарнок
1 : 1
25.02.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
2 : 0
19.02.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Мазервелл
2 : 1
15.02.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Абердин
3 : 1
04.02.2023
Мазервелл
56' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Мазервелл
0 : 2
01.02.2023
Сент-Джонстон
60' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
1 : 0
28.01.2023
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
2 : 3
08.01.2023
Хиберниан
46' - 90'
59'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 1
02.01.2023
Мазервелл
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Рейнджерс
3 : 0
28.12.2022
Мазервелл
1' - 60'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
2 : 2
23.12.2022
Килмарнок
1' - 86'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
12.11.2022
Мазервелл
1' - 76'
28'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
1 : 2
09.11.2022
Селтик
1' - 55'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хартс
3 : 2
06.11.2022
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
29.10.2022
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 2
22.10.2022
Абердин
1' - 90'
55'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Мазервелл
1 : 2
16.10.2022
Рейнджерс
1' - 90'
77'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 0
08.10.2022
Мазервелл
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
0 : 5
04.10.2022
Мазервелл
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Селтик
2 : 1
01.10.2022
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
0 : 3
18.09.2022
Хартс
45' - 90'
75'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
0 : 0
03.09.2022
Данди Юнайтед
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
1 : 0
20.08.2022
Ливингстон
Был в запасе
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
1
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
33
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+