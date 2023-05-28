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Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди Юнайтед
Мазервелл - Данди Юнайтед: обзор матча 28 мая 2023
Мазервелл
28.05.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
3 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
5'
К. ван Веен
70'
Б. Спиттал
31'
Д. МакГрат (П)
49'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Данди Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
Б. Спиттал
Пас отдал
К. ван Веен
70'
65'
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
G. Middleton
Замена
Д. Обика
️️️️
М. Мандрон
65'
Желтая карточка
S. Blaney
56'
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
P. Pawlett
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. МакГрат
ГОЛ! 1:0!
К. ван Веен
Пас отдал
Ш. Госс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Шон Госс
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Jack Newman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
4-3-3
31
Келли
16
МакГинн
15
29
Ферлонг
2
О'Доннелл
16
Госс
38
Миллер
16
Спиттал
99
ван Веен
22
Мандрон
5
3-1-1-5
2
Айина
10
16
Бехич
63
Левитт
17
МакГрат
8
6
2
45
26
Флетчер
22
Мандрон
9
Обика
9
Обика
22
Мандрон
45
58
58
45
Остались в запасе
Мазервелл
Данди Юнайтед
1
Aston Oxborough
ВР
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Мазервелл - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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