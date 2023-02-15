Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Миррен
Мазервелл - Сент-Миррен: обзор матча 15 февраля 2023
Мазервелл
15.02.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Миррен
8'
К. ван Веен
24'
Р. Стрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Сент-Миррен
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Д. Ферлонг
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Смолл
90'
Желтая карточка
Д. Галлахер
86'
Желтая карточка
К. Баккус
Замена
К. Слаттери
️️️️
Б. Спиттал
84'
79'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
Т. Уотт
79'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Р. Стрейн
Замена
J. Aitchison
️️️️
К. ван Веен
78'
Желтая карточка
К. Батчер
69'
62'
Желтая карточка
Г. Килти
57'
Замена
Г. Килти
️️️️
А. Гогич
Желтая карточка
Д. Обика
35'
31'
Замена
Т. Смолл
️️️️
С. Тансер
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Стрейн
Пас отдал
К. Баккус
ГОЛ! 1:0!
К. ван Веен
Пас отдал
Б. Спиттал
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
27
O. Crankshaw
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
11
Грег Килти
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
3-2-5
31
Келли
16
МакГинн
17
Кейси
29
Ферлонг
16
Госс
16
Спиттал
8
66
Батчер
99
ван Веен
9
Обика
22
Джонстон
3-4-2
31
Карсон
3
Тэйлор
31
Галлахер
5
О'Хара
22
Стрейн
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
32
Уотт
30
Мэйн
29
Ферлонг
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
29
Ферлонг
16
Спиттал
8
Слаттери
8
Слаттери
16
Спиттал
99
ван Веен
11
11
99
ван Веен
17
Тансер
11
Смолл
11
Смолл
17
Тансер
13
Гогич
11
Килти
11
Килти
13
Гогич
22
Стрейн
8
Флинн
8
Флинн
22
Стрейн
32
Уотт
22
Джеймисон
22
Джеймисон
32
Уотт
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Миррен
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Миррен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Фир Парк
Новости команд
Все
Мазервелл
Сент-Миррен
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+