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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Мазервелл
Хиберниан - Мазервелл: обзор матча 01 апреля 2023
Хиберниан
01.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Мазервелл
63'
К. Нисбет
7'
Ш. Госс
54'
К. ван Веен (П)
82'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Мазервелл
85'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Д. Ферлонг
84'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
82'
ГОЛ! 1:3!
К. ван Веен
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
М. Хопп
81'
Желтая карточка
Д. Джегго
80'
66'
Замена
J. Aitchison
️️️️
М. Мандрон
ГОЛ! 1:2!
К. Нисбет
Пас отдал
К. Кадден
63'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Кэмпбелл
63'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
С. Джей Иган-Райли
63'
Замена
М. Чабрая
️️️️
Л. Стивенсон
63'
57'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Б. Спиттал
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. ван Веен
Желтая карточка
Д. Маршалл
53'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Д. Дойл-Хейз
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Госс
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
2
Фиш
4
Хэнлон
4
Иган-Райли
32
Кэмпбелл
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
28
Кадден
15
Нисбет
9
Хопп
3-2-5
31
Келли
16
МакГинн
17
Кейси
29
Ферлонг
16
Госс
16
Спиттал
99
ван Веен
22
Мандрон
8
22
Джонстон
66
Батчер
16
Стивенсон
5
Чабрая
5
Чабрая
16
Стивенсон
4
Иган-Райли
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
4
Иган-Райли
9
Хопп
20
Хендерсон
20
Хендерсон
9
Хопп
32
Кэмпбелл
9
Кухаревич
9
Кухаревич
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
13
МакКирди
13
МакКирди
31
Дойл-Хейз
29
Ферлонг
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
29
Ферлонг
16
Спиттал
12
Пэтон
12
Пэтон
16
Спиттал
22
Мандрон
11
11
22
Мандрон
Остались в запасе
Хиберниан
Мазервелл
13
Murray Johnson
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хиберниан - Мазервелл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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