Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Ливингстон
Мазервелл - Ливингстон: обзор матча 08 апреля 2023
Мазервелл
08.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Ливингстон
9'
К. ван Веен
33'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Ливингстон
Желтая карточка
С. О'Доннелл
90'
+2
83'
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Д. Пенрис
Замена
К. Слаттери
️️️️
Б. Спиттал
81'
69'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
K. Guthrie
69'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
S. Elder
69'
Замена
A. Shinnie
️️️️
Д. Холт
Замена
Г. Пэтон
️️️️
М. Мандрон
64'
Замена
Р. Лами
️️️️
К. Батчер
58'
46'
Замена
М. Бойес
️️️️
L. de Lucas
37'
Желтая карточка
K. Guthrie
ГОЛ! 2:0!
К. ван Веен
33'
ГОЛ! 1:0!
К. ван Веен
Пас отдал
Д. Ферлонг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
66
Калум Батчер
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
22
Andrew Shinnie
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-2-5
31
Келли
16
МакГинн
29
Ферлонг
17
Кейси
16
Госс
16
Спиттал
8
22
Мандрон
99
ван Веен
22
Джонстон
66
Батчер
4-3-3
30
Джордж
2
Девлин
3
5
Фицуотер
29
Пенрис
10
Келли
40
Омеонга
8
Холт
16
7
28
66
Батчер
5
Лами
5
Лами
66
Батчер
16
Спиттал
8
Слаттери
8
Слаттери
16
Спиттал
22
Мандрон
12
Пэтон
12
Пэтон
22
Мандрон
3
4
Бойес
4
Бойес
3
8
Холт
22
22
8
Холт
16
7
Баамбула
7
Баамбула
16
29
Пенрис
2
Брэндон
2
Брэндон
29
Пенрис
28
19
Андерсон
19
Андерсон
28
Остались в запасе
Мазервелл
Ливингстон
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
8
Скотт Питтман
АП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
8
Скотт Питтман
АП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Мазервелл - Ливингстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Фир Парк
Новости команд
Все
Мазервелл
Ливингстон
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+