Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Мазервелл
Рейнджерс - Мазервелл: обзор матча 28 декабря 2022
Рейнджерс
28.12.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Мазервелл
13'
А. Морелос
39'
К. Голдсон
63'
М. Тилльман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Мазервелл
89'
Желтая карточка
М. Пенни
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Морелос
69'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Лоури
66'
Замена
А. Дивайн
️️️️
Д. Тавернье
66'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Д. Ландстрем
66'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Джек
66'
65'
Желтая карточка
К. Слаттери
65'
Замена
B. Maguire
️️️️
Ш. Госс
65'
Замена
Р. Тирни
️️️️
К. Шилдс
ГОЛ! 3:0!
М. Тилльман
63'
60'
Замена
К. ван Веен
️️️️
С. МакКинстри
Желтая карточка
Д. Ландстрем
51'
ГОЛ! 2:0!
К. Голдсон
Пас отдал
Б. Баришич
39'
25'
Желтая карточка
Р. Лами
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Б. Баришич
13'
Желтая карточка
М. Тилльман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
36
Kian Speirs
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
4-2-3-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Джек
77
Кент
10
Тилльман
11
Лоури
9
Морелос
4-4-2
31
Келли
2
О'Доннелл
16
МакГинн
5
Лами
24
Пенни
16
Госс
16
Спиттал
39
МакКинстри
8
Слаттери
29
Шилдс
8
6
Ландстрем
6
Сэндс
6
Сэндс
6
Ландстрем
2
Тавернье
21
Дивайн
21
Дивайн
2
Тавернье
8
Джек
18
Камара
18
Камара
8
Джек
9
Морелос
39
Матондо
39
Матондо
9
Морелос
11
Лоури
10
Сакала
10
Сакала
11
Лоури
16
Госс
22
22
16
Госс
29
Шилдс
26
Тирни
26
Тирни
29
Шилдс
39
МакКинстри
99
ван Веен
99
ван Веен
39
МакКинстри
Остались в запасе
Рейнджерс
Мазервелл
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Бил
1
Aston Oxborough
ВР
36
Kian Speirs
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
36
Kian Speirs
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Рейнджерс - Мазервелл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+