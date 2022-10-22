Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Абердин
Мазервелл - Абердин: обзор матча 22 октября 2022
Мазервелл
22.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Абердин
55'
С. МакКинстри
4'
Б. Миовски
67'
Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Абердин
Желтая карточка
Ш. Госс
90'
+1
84'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
81'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Л. Кларксон
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
П. МакГинн
76'
76'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Дюк
67'
ГОЛ! 1:2!
Дюк
ГОЛ! 1:1!
С. МакКинстри
Пас отдал
К. Шилдс
55'
Желтая карточка
Б. Спиттал
53'
51'
Желтая карточка
Б. Миовски
Замена
К. Шилдс
️️️️
Р. Тирни
46'
Желтая карточка
Р. Лами
44'
33'
Желтая карточка
Дюк
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Миовски
Пас отдал
К. Бэррон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
2-4-4
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
8
Слаттери
26
Тирни
39
МакКинстри
16
Спиттал
99
ван Веен
16
Госс
24
Пенни
15
3-2-3-2
13
Рос
5
Скейлз
2
Ричардсон
3
МакКензи
2
МакКрори
26
Стюарт
18
Бэррон
20
Рамадани
7
Кларксон
28
Миовски
11
Дюк
16
МакГинн
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
16
МакГинн
26
Тирни
29
Шилдс
29
Шилдс
26
Тирни
11
Дюк
10
Кеннеди
10
Кеннеди
11
Дюк
7
Кларксон
17
Бесуйен
17
Бесуйен
7
Кларксон
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
Остались в запасе
Мазервелл
Абердин
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Мазервелл - Абердин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Фир Парк
Новости команд
Все
Мазервелл
Абердин
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+