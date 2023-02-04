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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Мазервелл
Абердин - Мазервелл: обзор матча 04 февраля 2023
Абердин
04.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Мазервелл
42'
Дюк
64'
Б. Миовски
69'
Б. Миовски
74'
К. ван Веен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Мазервелл
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
90'
+2
Желтая карточка
Л. Кларксон
77'
Желтая карточка
М. Поллок
74'
Желтая карточка
М. Кеннеди
74'
74'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. ван Веен
70'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Б. Спиттал
ГОЛ! 3:0!
Б. Миовски
69'
Желтая карточка
Б. Миовски
65'
ГОЛ! 2:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Ю. Рамадани
64'
62'
Замена
К. Слаттери
️️️️
Р. Лами
56'
Замена
С. МакКинстри
️️️️
J. Aitchison
55'
Замена
O. Crankshaw
️️️️
Ш. Госс
55'
Замена
К. ван Веен
️️️️
Д. Обика
50'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
45'
+4
Желтая карточка
Д. Обика
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Хайес
45'
ГОЛ! 1:0!
Дюк
Пас отдал
Д. Хайес
42'
39'
Желтая карточка
Ш. Госс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джей Гортер
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
37
Callum Roberts
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
3-4-3
1
Гортер
2
4
Шинни
5
Скейлз
10
Кеннеди
17
Хайес
7
Кларксон
20
Рамадани
11
Дюк
28
Миовски
6
Поллок
4-2-4
31
Келли
2
О'Доннелл
16
МакГинн
29
Ферлонг
5
Лами
16
Спиттал
16
Госс
8
11
9
Обика
22
Джонстон
17
Хайес
15
Коулсон
15
Коулсон
17
Хайес
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
16
Спиттал
26
Тирни
26
Тирни
16
Спиттал
11
39
МакКинстри
39
МакКинстри
11
5
Лами
8
Слаттери
8
Слаттери
5
Лами
16
Госс
27
27
16
Госс
9
Обика
99
ван Веен
99
ван Веен
9
Обика
Остались в запасе
Абердин
Мазервелл
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
37
Callum Roberts
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
37
Callum Roberts
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
34
Logan Dunachie
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Абердин - Мазервелл
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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