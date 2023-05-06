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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Килмарнок
Мазервелл - Килмарнок: обзор матча 06 мая 2023
Мазервелл
06.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
4'
Б. Спиттал
90+1'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Килмарнок
ГОЛ! 2:0!
К. ван Веен
Пас отдал
Л. Келли
90'
+1
Замена
S. Blaney
️️️️
Д. Ферлонг
90'
89'
Замена
B. Alston
️️️️
Э. Тэйлор
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
М. Мандрон
85'
76'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. МакКензи
Замена
Г. Пэтон
️️️️
К. Слаттери
70'
Желтая карточка
К. Слаттери
58'
57'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Д. Уотсон
44'
Желтая карточка
К. Доидж
42'
Желтая карточка
Д. Райт
Желтая карточка
Ш. Госс
29'
ГОЛ! 1:0!
Б. Спиттал
Пас отдал
Д. Ферлонг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Blair Alston
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
3-3-4
31
Келли
16
МакГинн
29
Ферлонг
17
Кейси
16
Госс
8
Слаттери
16
Спиттал
22
Джонстон
66
Батчер
22
Мандрон
99
ван Веен
2-1-2-1-4
24
3
Тэйлор
44
Чемберс
4
Доннелли
4
Пауэр
28
77
Армстронг
12
Уотсон
7
МакКензи
26
Райт
27
Доидж
22
Мандрон
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
22
Мандрон
8
Слаттери
12
Пэтон
12
Пэтон
8
Слаттери
29
Ферлонг
5
5
29
Ферлонг
7
МакКензи
11
Джонс
11
Джонс
7
МакКензи
3
Тэйлор
10
10
3
Тэйлор
12
Уотсон
31
Полворт
31
Полворт
12
Уотсон
Остались в запасе
Мазервелл
Килмарнок
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Zachary Hemming
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Мазервелл - Килмарнок
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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