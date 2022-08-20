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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Ливингстон
Мазервелл - Ливингстон: обзор матча 20 августа 2022
Мазервелл
20.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
67'
К. ван Веен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Ливингстон
Замена
B. Maguire
️️️️
Б. Спиттал
83'
81'
Замена
J. Mullin
️️️️
Д. Холт
77'
Вторая желтая
Д. Баамбула
74'
Желтая карточка
Д. Баамбула
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. ван Веен
67'
65'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Ш. Келли
Желтая карточка
Д. Моррис
61'
Замена
J. Efford
️️️️
К. Шилдс
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
5
Джек Фицуотер
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
3-2-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
2
О'Доннелл
8
Слаттери
16
Спиттал
16
Госс
15
29
Шилдс
99
ван Веен
8
2-4-4
30
Джордж
67
Обилейе
16
Келли
8
Питтман
8
Холт
22
Шайнни
2
Девлин
26
Монтано
40
Омеонга
7
5
Фицуотер
16
Спиттал
22
22
16
Спиттал
29
Шилдс
28
28
29
Шилдс
8
Холт
14
14
8
Холт
16
Келли
7
Баамбула
7
Баамбула
16
Келли
Остались в запасе
Мазервелл
Ливингстон
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Мазервелл - Ливингстон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
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