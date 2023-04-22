Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Мазервелл
Селтик - Мазервелл: обзор матча 22 апреля 2023
Селтик
22.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
24'
К. МакГрегор
56'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Мазервелл
90'
+4
Желтая карточка
К. ван Веен
90'
+2
Замена
J. Aitchison
️️️️
К. Слаттери
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Г. Тэйлор
87'
81'
Желтая карточка
К. Слаттери
80'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Д. Ферлонг
Замена
Р. Вата
️️️️
М. О'Райли
79'
74'
Желтая карточка
Г. Пэтон
Замена
А. Муй
️️️️
Т. Ивата
65'
Замена
Х. О
️️️️
С. Хакшабанович
65'
Желтая карточка
К. Фурухаси
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
К. ван Веен
Пас отдал
К. Слаттери
51'
Замена
S. Blaney
️️️️
Д. Кейси
ГОЛ! 1:0!
К. МакГрегор
Пас отдал
Т. Ивата
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
66
Калум Батчер
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Рокко Вата
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
2
Джонстон
24
Ивата
33
О'Райли
42
МакГрегор
7
Фурухаси
29
Хакшабанович
38
Маэда
3-4-3
31
Келли
16
МакГинн
17
Кейси
29
Ферлонг
8
Слаттери
16
Спиттал
12
Пэтон
16
Госс
22
Джонстон
99
ван Веен
66
Батчер
24
Ивата
13
Муй
13
Муй
24
Ивата
32
Тэйлор
14
Тернбулл
14
Тернбулл
32
Тэйлор
33
О'Райли
11
Вата
11
Вата
33
О'Райли
29
Хакшабанович
9
О
9
О
29
Хакшабанович
29
Ферлонг
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
29
Ферлонг
17
Кейси
5
5
17
Кейси
8
Слаттери
11
11
8
Слаттери
Остались в запасе
Селтик
Мазервелл
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Селтик - Мазервелл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Мазервелл
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+