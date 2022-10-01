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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Мазервелл
Селтик - Мазервелл: обзор матча 01 октября 2022
Селтик
01.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Мазервелл
16'
К. Фурухаси
64'
Р. Хатате
36'
Й. Юранович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Мазервелл
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Р. Хатате
90'
+1
Замена
А. Муй
️️️️
Жота
90'
+1
Красная карточка
К. МакГрегор
89'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
К. Фурухаси
80'
80'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Б. Спиттал
80'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Ш. Госс
69'
Замена
L. Moult
️️️️
К. ван Веен
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
65'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хатате
Пас отдал
Жота
64'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
64'
60'
Желтая карточка
М. Пенни
Желтая карточка
С. Уэлш
52'
42'
Желтая карточка
К. ван Веен
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Юранович
27'
Желтая карточка
Р. Лами
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
23
Джош Моррис
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
31
Louis Moult
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
23
Уэлш
4
Йенц
18
Юранович
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
3-1-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
22
16
Спиттал
99
ван Веен
24
Пенни
16
Госс
8
29
Шилдс
7
Фурухаси
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Фурухаси
5
Хатате
28
Абильдгор
28
Абильдгор
5
Хатате
7
Жота
13
Муй
13
Муй
7
Жота
33
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
33
О'Райли
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
16
Спиттал
26
Тирни
26
Тирни
16
Спиттал
16
Госс
23
Моррис
23
Моррис
16
Госс
99
ван Веен
31
31
99
ван Веен
Остались в запасе
Селтик
Мазервелл
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Селтик - Мазервелл
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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