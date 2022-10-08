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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Мазервелл
Хиберниан - Мазервелл: обзор матча 08 октября 2022
Хиберниан
08.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мазервелл
67'
Р. Портеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Мазервелл
89'
Желтая карточка
М. Пенни
Желтая карточка
Г. МакКирди
85'
85'
Замена
С. МакКинстри
️️️️
П. МакГинн
79'
Желтая карточка
Р. Лами
74'
Желтая карточка
J. Efford
72'
Замена
L. Moult
️️️️
К. ван Веен
72'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Р. Тирни
ГОЛ! 1:0!
Р. Портеус
67'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
М. Чабрая
65'
57'
Красная карточка
К. Шилдс
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Э. Йуан
57'
43'
Желтая карточка
К. Слаттери
Желтая карточка
П. Хэнлон
39'
23'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Б. Спиттал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
29
Коннор Шилдс
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
3-1-2-4
1
Маршалл
5
Чабрая
4
Хэнлон
5
Портеус
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
27
Йуан
9
Кухаревич
32
Кэмпбелл
10
Бойл
2-2-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
8
Слаттери
16
Спиттал
15
99
ван Веен
28
16
Госс
24
Пенни
5
Чабрая
16
Стивенсон
16
Стивенсон
5
Чабрая
27
Йуан
13
МакКирди
13
МакКирди
27
Йуан
Тирни
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
Тирни
16
Спиттал
26
Тирни
26
Тирни
16
Спиттал
16
МакГинн
39
МакКинстри
39
МакКинстри
16
МакГинн
99
ван Веен
31
31
99
ван Веен
Остались в запасе
Хиберниан
Мазервелл
1
Райан Шофилд
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хиберниан - Мазервелл
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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