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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Селтик
Мазервелл - Селтик: обзор матча 09 ноября 2022
Мазервелл
09.11.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
86'
Р. Тирни
15'
К. Фурухаси
84'
Д. Маэда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Селтик
ГОЛ! 1:2!
Р. Тирни
Пас отдал
К. Слаттери
86'
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Маэда
Пас отдал
Д. Тернбулл
Желтая карточка
Д. Моррис
81'
80'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
А. Муй
80'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Жота
69'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
69'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
66'
Желтая карточка
К. Фурухаси
Желтая карточка
L. Moult
64'
Замена
L. Moult
️️️️
Б. Спиттал
60'
60'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Л. Абада
Замена
Д. Моррис
️️️️
С. МакКинстри
55'
Замена
К. Шилдс
️️️️
К. ван Веен
46'
Замена
S. Solholm Johansen
️️️️
B. Mugabi
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
4-4-2
31
Келли
24
Пенни
5
Лами
15
2
О'Доннелл
8
Слаттери
39
МакКинстри
16
Спиттал
16
Госс
99
ван Веен
8
4-3-3
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
11
Абада
7
Фурухаси
7
Жота
16
Спиттал
31
31
16
Спиттал
15
15
15
15
39
МакКинстри
23
Моррис
23
Моррис
39
МакКинстри
99
ван Веен
29
Шилдс
29
Шилдс
99
ван Веен
11
Абада
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
11
Абада
13
Муй
28
Абильдгор
28
Абильдгор
13
Муй
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
38
Маэда
7
Жота
Остались в запасе
Мазервелл
Селтик
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Мазервелл - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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