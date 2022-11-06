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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Мазервелл
Хартс - Мазервелл: обзор матча 06 ноября 2022
Хартс
06.11.2022, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Мазервелл
45'
Э. Халидэй
46'
Э. Халидэй
87'
Л. Шенклэнд (П)
59'
L. Moult (П)
78'
Б. Спиттал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Мазервелл
Замена
К. Роулес
️️️️
Б. Маккей
89'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Шенклэнд
87'
Желтая карточка
К. Девлин
83'
78'
ГОЛ! 2:2!
Б. Спиттал
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
Э. Халидэй
76'
Замена
Л. Нилсон
️️️️
Д. Джиннелли
75'
Желтая карточка
Т. Сиббик
72'
60'
Желтая карточка
L. Moult
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
L. Moult
54'
Замена
L. Moult
️️️️
К. Шилдс
ГОЛ! 2:0!
Э. Халидэй
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Халидэй
Пас отдал
Р. Снодграсс
45'
Желтая карточка
К. Гордон
38'
Красная карточка
Д. Грант
38'
36'
Желтая карточка
Р. Лами
20'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
П. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
2-1-3-1-2
1
Гордон
11
Халидэй
6
Сиббик
14
Девлин
20
Кокрейн
8
Грант
23
Снодграсс
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
3-4-3
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
24
Пенни
8
Слаттери
16
Госс
16
Спиттал
39
МакКинстри
15
29
Шилдс
99
ван Веен
10
Маккей
15
Роулес
15
Роулес
10
Маккей
11
Халидэй
13
Аткинсон
13
Аткинсон
11
Халидэй
11
Джиннелли
15
Нилсон
15
Нилсон
11
Джиннелли
16
МакГинн
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
16
МакГинн
29
Шилдс
31
31
29
Шилдс
Остались в запасе
Хартс
Мазервелл
28
Зандер Кларк
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хартс - Мазервелл
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
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