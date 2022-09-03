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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди Юнайтед
Мазервелл - Данди Юнайтед: обзор матча 03 сентября 2022
Мазервелл
03.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Данди Юнайтед
Замена
К. Шилдс
️️️️
Б. Спиттал
85'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Р. Тирни
74'
74'
Замена
C. Sibbald
️️️️
Д. Левитт
Замена
С. МакКинстри
️️️️
J. Efford
73'
Желтая карточка
П. МакГинн
69'
61'
Замена
G. Middleton
️️️️
Т. Уотт
Желтая карточка
К. Слаттери
55'
Пенальти не реализован!
К. ван Веен
33'
2'
Желтая карточка
Д. МакГрат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
2-3-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
16
Спиттал
8
Слаттери
26
Тирни
99
ван Веен
15
24
Пенни
16
Госс
28
2-1-1-5
22
Эрикссон
4
16
Бехич
63
Левитт
17
МакГрат
33
6
6
Харкс
32
Уотт
26
Флетчер
28
39
МакКинстри
39
МакКинстри
28
26
Тирни
17
Ааронс
17
Ааронс
26
Тирни
16
Спиттал
29
Шилдс
29
Шилдс
16
Спиттал
63
Левитт
10
10
63
Левитт
32
Уотт
45
45
32
Уотт
Остались в запасе
Мазервелл
Данди Юнайтед
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
24
Luca Ross
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
24
Luca Ross
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Мазервелл - Данди Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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