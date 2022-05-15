Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бен Фостер - статистика

Завершил карьеру
3 апреля 1983 (43)
#12 | Вратарь
188 см | 80 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
26
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уотфорд
1 : 5
15.05.2022
Лестер
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уотфорд
0 : 0
11.05.2022
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
07.05.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
1 : 2
30.04.2022
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Сити
5 : 1
23.04.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Уотфорд
1 : 2
16.04.2022
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
0 : 3
09.04.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.04.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
1 : 2
13.03.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
4 : 0
10.03.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Уотфорд
2 : 3
06.03.2022
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
26.02.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уотфорд
1 : 4
23.02.2022
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
0 : 1
19.02.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Уотфорд
0 : 2
12.02.2022
Брайтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
1 : 0
08.02.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
0 : 0
05.02.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл
1 : 1
15.01.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уотфорд
4 : 1
20.11.2021
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2021
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
0 : 1
30.10.2021
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2 : 5
23.10.2021
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уотфорд
0 : 5
16.10.2021
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 0
02.10.2021
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Уотфорд
1 : 1
25.09.2021
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Норвич Сити
1 : 3
18.09.2021
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
2 : 0
21.08.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Уотфорд
3 : 2
14.08.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+