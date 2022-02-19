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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Уотфорд
Астон Вилла - Уотфорд: обзор матча 19 февраля 2022
Астон Вилла
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
78'
Э. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Уотфорд
90'
+3
Замена
К. Эрнандес
️️️️
И. Сарр
90'
+3
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Самир
87'
Замена
К. Сема
️️️️
Э. Деннис
82'
Желтая карточка
А. Камара
78'
ГОЛ! 0:1!
Э. Деннис
Пас отдал
И. Сарр
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Э. Буэндия
71'
66'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Кэш
65'
Желтая карточка
М. Кэш
58'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Луис
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
12
Динь
5
Мингс
12
Чамберс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
41
Рэмзи
28
Ингс
10
Буэндия
4-3-1-2
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
33
Самир
11
Камара
17
Сиссоко
26
Луза
8
Клеверли
7
Сарр
7
Кинг
17
Деннис
2
Кэш
15
Янг
15
Янг
2
Кэш
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
12
Луис
11
Уоткинс
11
Уоткинс
12
Луис
33
Самир
27
Кабаселе
27
Кабаселе
33
Самир
17
Деннис
12
Сема
12
Сема
17
Деннис
7
Сарр
9
Эрнандес
9
Эрнандес
7
Сарр
Остались в запасе
Астон Вилла
Уотфорд
1
Робин Ольсен
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Астон Вилла - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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