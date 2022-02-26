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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 26 февраля 2022
Манчестер Юнайтед
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Уотфорд
80'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Т. Клеверли
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Н. Матич
74'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Теллес
74'
63'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Ж. Нгакия
63'
Замена
К. Сема
️️️️
Д. Кинг
Замена
Д. Санчо
️️️️
Фред
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
19
Варан
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
8
Погба
19
Эланга
8
Фернандеш
7
Роналду
4-3-1-2
12
Фостер
2
Нгакия
20
Кэткарт
33
Самир
11
Камара
17
Сиссоко
26
Луза
8
Клеверли
7
Сарр
7
Кинг
17
Деннис
13
Теллес
23
Шоу
23
Шоу
13
Теллес
18
Матич
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
18
Матич
7
Фред
19
Санчо
19
Санчо
7
Фред
2
Нгакия
27
Кабаселе
27
Кабаселе
2
Нгакия
7
Кинг
12
Сема
12
Сема
7
Кинг
8
Клеверли
33
Куцка
33
Куцка
8
Клеверли
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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