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Кристал Пэлас - Уотфорд
Кристал Пэлас - Уотфорд: обзор матча 07 мая 2022
Кристал Пэлас
07.05.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
31'
В. Заа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Уотфорд
Желтая карточка
М. Олисе
90'
+4
84'
Желтая карточка
Д. Кинг
Замена
Ж. Матета
️️️️
В. Заа
83'
78'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Самир
Замена
Т. Митчелл
️️️️
М. Гехи
73'
73'
Замена
А. Масина
️️️️
Э. Деннис
69'
Вторая желтая
А. Камара
Желтая карточка
У. Хьюз
64'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
К. Галлахер
62'
52'
Замена
К. Сема
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Заа
31'
16'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
4-2-3-1
1
Батлэнд
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
8
Галлахер
19
Хьюз
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
33
Самир
11
Камара
39
Кайембе
17
Сиссоко
8
Клеверли
7
Сарр
17
Деннис
7
Кинг
6
Гехи
3
Митчелл
3
Митчелл
6
Гехи
8
Галлахер
27
Шлупп
27
Шлупп
8
Галлахер
10
Заа
14
Матета
14
Матета
10
Заа
17
Деннис
25
Масина
25
Масина
17
Деннис
33
Самир
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
33
Самир
8
Клеверли
12
Сема
12
Сема
8
Клеверли
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Уотфорд
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
26
Даниэль Бахман
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Кристал Пэлас - Уотфорд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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