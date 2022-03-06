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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Арсенал
Уотфорд - Арсенал: обзор матча 06 марта 2022
Уотфорд
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
11'
К. Эрнандес
87'
М. Сиссоко
5'
М. Эдегор
30'
Б. Сака
52'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Арсенал
Желтая карточка
К. Эрнандес
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Э. Нкетиа
90'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
М. Эдегор
Замена
С. Калу
️️️️
Т. Клеверли
90'
ГОЛ! 2:3!
М. Сиссоко
87'
80'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
73'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Луза
64'
58'
Желтая карточка
С. Соареш
52'
ГОЛ! 1:3!
Г. Мартинелли
Пас отдал
А. Ляказетт
30'
ГОЛ! 1:2!
Б. Сака
Пас отдал
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
К. Фемения
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-3-3
12
Фостер
11
Камара
20
Кэткарт
33
Самир
17
Фемения
17
Сиссоко
26
Луза
8
Клеверли
9
Педро
9
Эрнандес
17
Деннис
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
21
Соареш
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
91
Ляказетт
26
Луза
39
Кайембе
39
Кайембе
26
Луза
8
Клеверли
90
Калу
90
Калу
8
Клеверли
8
Эдегор
6
Холдинг
6
Холдинг
8
Эдегор
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
7
Мартинелли
19
Пепе
19
Пепе
7
Мартинелли
Остались в запасе
Уотфорд
Арсенал
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Уотфорд - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
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