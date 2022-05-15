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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Лестер
Уотфорд - Лестер: обзор матча 15 мая 2022
Уотфорд
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 5
Завершен
Лестер
6'
Ж. Педро
18'
Д. Мэддисон
22'
Д. Варди
46'
Х. Барнс
70'
Д. Варди
86'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Лестер
86'
ГОЛ! 1:5!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мэддисон
81'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
Замена
О. Этебо
️️️️
К. Сема
81'
70'
ГОЛ! 1:4!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
57'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Эванс
55'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
46'
ГОЛ! 1:3!
Х. Барнс
Пас отдал
М. Олбрайтон
46'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Н. Менди
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Гослинг
46'
22'
ГОЛ! 1:2!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
18'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
33
Самир
2
Нгакия
39
Кайембе
12
Сема
32
Гослинг
17
Сиссоко
90
Калу
9
Педро
4-1-3-1-1
21
Уорд
21
Кастань
3
Фофана
35
Эванс
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
6
Менди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
32
Гослинг
11
Камара
11
Камара
32
Гослинг
12
Сема
5
Этебо
5
Этебо
12
Сема
35
Эванс
12
Амарти
12
Амарти
35
Эванс
6
Менди
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
6
Менди
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Уотфорд
Лестер
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Квадво Баа
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Квадво Баа
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Уотфорд - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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