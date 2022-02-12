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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Брайтон
Уотфорд - Брайтон: обзор матча 12 февраля 2022
Уотфорд
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
44'
Н. Мопе
82'
А. Уэбстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Брайтон
Желтая карточка
И. Луза
90'
+4
90'
+1
Замена
Ш. Даффи
️️️️
А. Лаллана
82'
ГОЛ! 0:2!
А. Уэбстер
75'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
Замена
Ж. Педро
️️️️
Т. Клеверли
70'
Желтая карточка
А. Камара
65'
64'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
П. Гросс
64'
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Э. Деннис
56'
Замена
И. Луза
️️️️
Э. Кайембе
46'
Замена
И. Сарр
️️️️
Ю. Куцка
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Т. Лэмпти
25'
Желтая карточка
Л. Данк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
48
Тарик Лэмпти
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Стивен Альсате
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
11
Камара
20
Кэткарт
33
Самир
17
Фемения
33
Куцка
39
Кайембе
8
Клеверли
17
Сиссоко
17
Деннис
7
Кинг
4-3-1-2
97
Санчес
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
17
Кукурелья
48
Лэмпти
7
Модер
13
Гросс
10
Лаллана
11
Мопе
18
Уэлбек
39
Кайембе
26
Луза
26
Луза
39
Кайембе
33
Куцка
7
Сарр
7
Сарр
33
Куцка
8
Клеверли
9
Педро
9
Педро
8
Клеверли
10
Лаллана
25
Даффи
25
Даффи
10
Лаллана
18
Уэлбек
28
Биссума
28
Биссума
18
Уэлбек
13
Гросс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
13
Гросс
Остались в запасе
Уотфорд
Брайтон
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Уотфорд - Брайтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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