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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 23 апреля 2022
Манчестер Сити
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Уотфорд
4'
Г. Жезус
23'
Г. Жезус
34'
Родри
49'
Г. Жезус (П)
53'
Г. Жезус
28'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
75'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Луза
Замена
Р. Марез
️️️️
Родри
71'
68'
Замена
Ж. Педро
️️️️
И. Сарр
68'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Самир
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
63'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
57'
ГОЛ! 5:1!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
53'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Г. Жезус
49'
Желтая карточка
Ж. Канселу
43'
ГОЛ! 3:1!
Родри
Пас отдал
Г. Жезус
34'
28'
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
Пас отдал
Э. Деннис
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
23'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
А. Зинченко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
19
Рахим Стерлинг
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
5
Фернандиньо
10
Грилиш
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
4-3-1-2
12
Фостер
2
Нгакия
27
Кабаселе
33
Самир
11
Камара
17
Сиссоко
26
Луза
8
Клеверли
7
Сарр
7
Кинг
17
Деннис
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
16
Родри
26
Марез
26
Марез
16
Родри
33
Самир
20
Кэткарт
20
Кэткарт
33
Самир
26
Луза
39
Кайембе
39
Кайембе
26
Луза
7
Сарр
9
Педро
9
Педро
7
Сарр
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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