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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уотфорд
Ливерпуль - Уотфорд: обзор матча 02 апреля 2022
Ливерпуль
02.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
22'
Д. Жота
89'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Уотфорд
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
90'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Фабиньо
89'
78'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Ж. Педро
78'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
И. Луза
78'
Замена
Э. Деннис
️️️️
К. Эрнандес
Замена
С. Мане
️️️️
М. Салах
69'
Замена
Фабиньо
️️️️
К. Джонс
62'
59'
Желтая карточка
К. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Гомес
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Д. Гомес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Гомес
21
Джонс
14
Хендерсон
6
Алькантара
20
Жота
10
Салах
9
Фирмино
4-3-1-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
33
Самир
11
Камара
17
Сиссоко
26
Луза
33
Куцка
7
Сарр
9
Педро
9
Эрнандес
21
Джонс
6
Фабиньо
6
Фабиньо
21
Джонс
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
10
Салах
10
Мане
10
Мане
10
Салах
26
Луза
8
Клеверли
8
Клеверли
26
Луза
9
Эрнандес
17
Деннис
17
Деннис
9
Эрнандес
9
Педро
7
Кинг
7
Кинг
9
Педро
Остались в запасе
Ливерпуль
Уотфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ливерпуль - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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