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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Уотфорд
Эвертон - Уотфорд: обзор матча 23 октября 2021
Эвертон
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 5
Завершен
Уотфорд
3'
Т. Дэвис
63'
Ришарлисон
13'
Д. Кинг
78'
Ю. Куцка
80'
Д. Кинг
86'
Д. Кинг
90+1'
Э. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уотфорд
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
Э. Деннис
Пас отдал
Ж. Педро
86'
ГОЛ! 2:4!
Д. Кинг
Пас отдал
Э. Деннис
80'
Желтая карточка
Д. Кинг
80'
ГОЛ! 2:3!
Д. Кинг
Пас отдал
Э. Деннис
78'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
К. Эрнандес
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Грей
77'
77'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Ж. Нгакия
Желтая карточка
Ришарлисон
72'
70'
Желтая карточка
Э. Деннис
64'
Замена
Ж. Педро
️️️️
О. Туфан
64'
Замена
Э. Деннис
️️️️
И. Сарр
ГОЛ! 2:1!
Ришарлисон
Пас отдал
М. Кин
63'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Э. Гордон
61'
Желтая карточка
Аллан
54'
44'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
Желтая карточка
Л. Динь
17'
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинг
Пас отдал
К. Кэткарт
ГОЛ! 1:0!
Т. Дэвис
Пас отдал
Д. Грей
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Годфри
23
Коулмен
25
Аллан
22
Дэвис
10
Грей
10
Гордон
25
Таунсенд
23
Рондон
4-3-1-2
12
Фостер
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
25
Масина
11
Туфан
33
Куцка
17
Сиссоко
7
Сарр
9
Эрнандес
7
Кинг
10
Грей
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Грей
10
Гордон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
10
Гордон
2
Нгакия
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
2
Нгакия
11
Туфан
9
Педро
9
Педро
11
Туфан
7
Сарр
17
Деннис
17
Деннис
7
Сарр
Остались в запасе
Эвертон
Уотфорд
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Даниэль Бахман
ВР
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Эвертон - Уотфорд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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