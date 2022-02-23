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Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 23 февраля 2022
Уотфорд
23.02.2022, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Кристал Пэлас
18'
М. Сиссоко
15'
Ж. Матета
42'
К. Галлахер
85'
В. Заа
90'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
90'
+2
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
90'
ГОЛ! 1:4!
В. Заа
Пас отдал
Д. МакАртур
85'
ГОЛ! 1:3!
В. Заа
80'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
У. Хьюз
Замена
Э. Кайембе
️️️️
Т. Клеверли
73'
73'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
Желтая карточка
К. Фемения
61'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Д. Кинг
51'
44'
Желтая карточка
Ш. Куяте
42'
ГОЛ! 1:2!
К. Галлахер
Пас отдал
Т. Митчелл
Желтая карточка
Самир
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Сиссоко
Пас отдал
К. Фемения
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
11
Камара
20
Кэткарт
33
Самир
17
Фемения
17
Сиссоко
26
Луза
8
Клеверли
7
Сарр
17
Деннис
7
Кинг
4-1-2-2-1
1
Батлэнд
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
19
Хьюз
17
Олисе
10
Заа
14
Матета
8
Клеверли
39
Кайембе
39
Кайембе
8
Клеверли
7
Кинг
9
Эрнандес
9
Эрнандес
7
Кинг
19
Хьюз
11
МакАртур
11
МакАртур
19
Хьюз
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
90
Самуэль Калу
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Реми Мэттьюз
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
90
Самуэль Калу
ПВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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