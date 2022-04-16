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Уотфорд - Брентфорд
Уотфорд - Брентфорд: обзор матча 16 апреля 2022
Уотфорд
16.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Брентфорд
54'
Э. Деннис
15'
К. Нергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Брентфорд
Замена
К. Кэткарт
️️️️
К. Фемения
89'
Желтая карточка
И. Луза
87'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Ю. Куцка
85'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Ж. Педро
85'
75'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
67'
Замена
С. Годдос
️️️️
Й. Висса
62'
Желтая карточка
А. Тони
Желтая карточка
А. Камара
54'
ГОЛ! 1:1!
Э. Деннис
Пас отдал
И. Сарр
54'
21'
Замена
М. Серенсен
️️️️
Э. Пайннок
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Нергор
Пас отдал
К. Айер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
4-3-1-2
12
Фостер
11
Камара
27
Кабаселе
33
Самир
17
Фемения
17
Сиссоко
26
Луза
33
Куцка
7
Сарр
17
Деннис
9
Педро
4-1-1-3-1
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
3
Генри
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
24
Эриксен
9
Висса
17
Тони
17
Фемения
20
Кэткарт
20
Кэткарт
17
Фемения
33
Куцка
8
Клеверли
8
Клеверли
33
Куцка
9
Педро
7
Кинг
7
Кинг
9
Педро
2
Пайннок
22
Серенсен
22
Серенсен
2
Пайннок
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
9
Висса
7
Годдос
7
Годдос
9
Висса
Остались в запасе
Уотфорд
Брентфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Уотфорд - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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