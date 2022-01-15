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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Уотфорд
Ньюкасл - Уотфорд: обзор матча 15 января 2022
Ньюкасл
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
49'
А. Сен-Максимен
88'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Уотфорд
90'
Желтая карточка
Самир
88'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Фемения
Замена
М. Альмирон
️️️️
А. Сен-Максимен
86'
84'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Э. Деннис
77'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Фрейзер
74'
Желтая карточка
П. Дамметт
71'
66'
Замена
К. Фемения
️️️️
Ж. Нгакия
Желтая карточка
Р. Фрейзер
53'
51'
Желтая карточка
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
А. Сен-Максимен
49'
Желтая карточка
Д. Шелви
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
14
Дамметт
5
Шер
24
Ласселлс
2
Триппьер
26
Шелви
8
Лонгстафф
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
9
Вуд
10
Сен-Максимен
4-3-3
12
Фостер
2
Нгакия
20
Кэткарт
33
Самир
11
Камара
33
Куцка
17
Сиссоко
39
Кайембе
17
Деннис
7
Кинг
9
Педро
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Фрейзер
2
Нгакия
17
Фемения
17
Фемения
2
Нгакия
33
Куцка
8
Клеверли
8
Клеверли
33
Куцка
17
Деннис
9
Эрнандес
9
Эрнандес
17
Деннис
Остались в запасе
Ньюкасл
Уотфорд
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ньюкасл - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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