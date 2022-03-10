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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Уотфорд
Вулверхэмптон - Уотфорд: обзор матча 10 марта 2022
Вулверхэмптон
10.03.2022, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Уотфорд
13'
Р. Хименес
18'
К. Эрнандес (АГ)
21'
Д. Поденсе
85'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Уотфорд
ГОЛ! 4:0!
Р. Невеш
Пас отдал
Шикинью
85'
Замена
Шикинью
️️️️
Х. Кастро
82'
73'
Замена
О. Этебо
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Хименес
71'
Замена
П. Нету
️️️️
Х. Хванг
61'
Желтая карточка
Р. Сайсс
59'
46'
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Кинг
40'
Желтая карточка
Самир
Желтая карточка
Р. Айт Нури
35'
30'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
К. Фемения
ГОЛ! 3:0!
Д. Поденсе
21'
19'
Желтая карточка
И. Луза
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Эрнандес
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Х. Хванг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
3-3-1-3
1
Са
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
9
Хименес
11
Поденсе
7
Хванг
4-3-3
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
33
Самир
11
Камара
17
Сиссоко
26
Луза
8
Клеверли
7
Кинг
9
Эрнандес
17
Деннис
17
Кастро
10
Шикинью
10
Шикинью
17
Кастро
7
Хванг
7
Нету
7
Нету
7
Хванг
9
Хименес
21
Силва
21
Силва
9
Хименес
17
Фемения
27
Кабаселе
27
Кабаселе
17
Фемения
8
Клеверли
5
Этебо
5
Этебо
8
Клеверли
7
Кинг
90
Калу
90
Калу
7
Кинг
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Уотфорд
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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