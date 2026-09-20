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Аргентина. Примера
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Тальерес де Кордоба
Valentin Depietri
Статистика
Valentin Depietri - статистика
Тальерес де Кордоба
#11 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Институто
3 : 1
20.09.2026
Тальерес де Кордоба
65' - 90'
88'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тальерес де Кордоба
2 : 1
13.09.2026
Унион Санта-Фе
1' - 86'
75'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
06.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 68'
60'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Аргентина. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
0 : 2
13.11.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
6 : 0
10.11.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Форталеза
1 : 1
06.11.2022
Атлетико Гойяненсе
57' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Палмейрас
4 : 0
03.11.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Форталеза
3 : 1
28.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
0 : 0
25.10.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Америка Минейро
1 : 2
16.10.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
3 : 2
29.09.2022
Фламенго
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 3
04.09.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
1 : 0
22.08.2022
Коринтианс
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
14.08.2022
Форталеза
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
3 : 0
08.08.2022
Интернасьонал
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
0 : 1
01.08.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 0
25.07.2022
Сантос
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
2 : 1
21.07.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
18.07.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Форталеза
0 : 0
11.07.2022
Палмейрас
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
1 : 0
20.06.2022
Америка Минейро
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 1
02.06.2022
Сеара
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
1 : 1
29.05.2022
Жувентуде
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Форталеза
0 : 1
22.05.2022
Флуминенсе
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
3 : 1
16.05.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
1 : 1
09.05.2022
Сан-Паулу
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
1 : 0
01.05.2022
Форталеза
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
2 : 1
18.04.2022
Форталеза
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
0 : 1
11.04.2022
Куяба
72' - 90'
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