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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Форталеза
Брагантино - Форталеза: обзор матча 21 июля 2022
Брагантино
21.07.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
37'
Л. Эвангелиста
90+7'
G. Novaes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Форталеза
ГОЛ! 2:0!
G. Novaes
90'
+7
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
89'
83'
Замена
М. Беневенуто
️️️️
Б. Себальос
Желтая карточка
Натан
79'
73'
Замена
Робсон
️️️️
С. Ромеро
73'
Замена
Фелипе
️️️️
М. Хусса
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Соррисо
73'
Желтая карточка
Соррисо
71'
Замена
Хелиньо
️️️️
Мигел
66'
Желтая карточка
Л. Ортис
58'
Желтая карточка
Клейтон
58'
52'
Желтая карточка
Б. Себальос
Замена
G. Novaes
️️️️
Алеррандро
46'
46'
Замена
L. Sasha
️️️️
Рональд
40'
Желтая карточка
L. Crispim
39'
Желтая карточка
Рональд
39'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
M. Vargas
ГОЛ! 1:0!
Л. Эвангелиста
Пас отдал
Натан
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
31
Raul
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
8
Рональд
ОП
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Renan
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
15
Фелипе
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
4-1-1-5
36
Кандидо
3
Ортис
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
37
Артур
99
Мигел
1
Клейтон
7
Соррисо
9
Алеррандро
31
3-1-5
1
3
Себальос
4
Тити
29
Капишаба
8
Рональд
5
Хусса
10
Ромеро
96
21
Мойзес
91
99
Мигел
11
Хелиньо
11
Хелиньо
99
Мигел
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
7
Соррисо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Соррисо
9
Алеррандро
39
39
9
Алеррандро
3
Себальос
4
Беневенуто
4
Беневенуто
3
Себальос
5
Хусса
15
Фелипе
15
Фелипе
5
Хусса
8
Рональд
88
88
8
Рональд
10
Ромеро
30
Робсон
30
Робсон
10
Ромеро
96
91
Гальярдо
91
Гальярдо
96
Остались в запасе
Брагантино
Форталеза
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Renan
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
11
Valentin Depietri
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Renan
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Остались в запасе
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
11
Valentin Depietri
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Форталеза
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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