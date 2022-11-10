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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Брагантино
Форталеза - Брагантино: обзор матча 10 ноября 2022
Форталеза
10.11.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
6 : 0
Завершен
Брагантино
26'
З. Велисон
37'
Г. Насименту
42'
П. Роша (П)
45'
С. Ромеро
57'
С. Ромеро
90'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Брагантино
ГОЛ! 6:0!
Т. Гальярдо
90'
Замена
Мойзес
️️️️
Ромариньо
75'
69'
Замена
W.
️️️️
К. Эдуардо
69'
Замена
Рамон
️️️️
D. Mendes
Замена
Рональд
️️️️
Г. Насименту
67'
Замена
Л. Лима
️️️️
Ж. Капишаба
67'
Замена
Б. Себальос
️️️️
Тинга
61'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
П. Роша
61'
ГОЛ! 5:0!
С. Ромеро
Пас отдал
П. Роша
57'
55'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
З. Велисон
49'
46'
Замена
Алеррандро
️️️️
W. Popó
46'
Замена
G. Novaes
️️️️
Мигел
ГОЛ! 4:0!
С. Ромеро
Пас отдал
П. Роша
45'
44'
Желтая карточка
Соррисо
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Роша
42'
40'
Желтая карточка
D. Mendes
ГОЛ! 2:0!
Г. Насименту
37'
ГОЛ! 1:0!
З. Велисон
Пас отдал
Ромариньо
26'
Пенальти не реализован!
С. Ромеро
16'
15'
Желтая карточка
Натан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
99
Мигел
АП
1
Клейтон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
57
Caetano
ЦП
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
4-2-2-3
29
Капишаба
2
Бритес
4
Тити
2
Тинга
8
Кайо
35
Насименту
32
Роша
11
Ромариньо
10
Ромеро
28
Велисон
16
3-1-1-5
39
4
Натан
36
Кандидо
30
Эвангелиста
99
Мигел
3
Реалпе
9
7
Соррисо
96
Эдуардо
25
Силва
2
Тинга
3
Себальос
3
Себальос
2
Тинга
35
Насименту
8
Рональд
8
Рональд
35
Насименту
11
Ромариньо
21
Мойзес
21
Мойзес
11
Ромариньо
32
Роша
91
Гальярдо
91
Гальярдо
32
Роша
29
Капишаба
10
Лима
10
Лима
29
Капишаба
39
13
Рамон
13
Рамон
39
96
Эдуардо
33
33
96
Эдуардо
9
9
Алеррандро
9
Алеррандро
9
99
Мигел
39
39
99
Мигел
Остались в запасе
Форталеза
Брагантино
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
57
Caetano
ЦП
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Остались в запасе
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
57
Caetano
ЦП
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Форталеза - Брагантино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
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19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
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