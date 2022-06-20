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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Америка Минейро
Форталеза - Америка Минейро: обзор матча 20 июня 2022
Форталеза
20.06.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Америка Минейро
43'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Америка Минейро
Замена
I. Torres
️️️️
Мойзес
90'
+3
Замена
V. Depietri
️️️️
С. Ромеро
79'
Замена
М. Хусса
️️️️
Л. Лима
79'
Желтая карточка
Б. Себальос
75'
Замена
Рональд
️️️️
З. Велисон
64'
ГОЛ! 1:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
Л. Лима
43'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Форталеза - Америка Минейро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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Америка Минейро
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2025.09.01 15:57
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