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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Минейро
Форталеза - Атлетико Минейро: обзор матча 25 октября 2022
Форталеза
25.10.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Э. Бритес
90'
+2
Желтая карточка
Т. Гальярдо
85'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
85'
79'
Замена
К. Павон
️️️️
Адемир
Замена
Р. Отеро
️️️️
L. Crispim
77'
Замена
Мойзес
️️️️
П. Роша
70'
68'
Замена
А. Кардек
️️️️
Э. Саша
65'
Замена
Н. Силва
️️️️
Жемерсон
46'
Замена
Кено
️️️️
М. Сарачо
Замена
Л. Лима
️️️️
Робсон
46'
Замена
Рональд
️️️️
З. Велисон
46'
46'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Рубенс
Желтая карточка
Ж. Капишаба
45'
+3
45'
Желтая карточка
Додо
35'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Тити
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Адемир
ПВ
16
Додо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
94
Отавио
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
30
Калебе
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
20
Кено
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
4-1-1-5
29
Капишаба
4
Беневенуто
4
Тити
2
Бритес
88
32
Роша
91
91
Гальярдо
30
Робсон
28
Велисон
16
4-2-2-2
22
Эверсон
23
Гуга
21
Жемерсон
6
Алонсо
8
Рубенс
29
Аллан
8
Жаир
7
Адемир
11
Сарачо
8
Саша
16
Додо
28
Велисон
8
Рональд
8
Рональд
28
Велисон
91
11
Отеро
11
Отеро
91
32
Роша
21
Мойзес
21
Мойзес
32
Роша
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
30
Робсон
10
Лима
10
Лима
30
Робсон
21
Жемерсон
6
Силва
6
Силва
21
Жемерсон
8
Рубенс
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Рубенс
8
Саша
14
Кардек
14
Кардек
8
Саша
11
Сарачо
20
Кено
20
Кено
11
Сарачо
7
Адемир
7
Павон
7
Павон
7
Адемир
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Минейро
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Форталеза - Атлетико Минейро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
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14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
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2 апреля
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