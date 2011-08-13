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Руслан Нигматуллин
Новости
Руслан Нигматуллин - новости
Завершил карьеру
7 октября 1974 (51)
| Вратарь
188 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Нигматуллин прокомментировал кризис «Зенита»
14 сентября
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
29 августа
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
13 августа
11
Нигматуллин не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
22 июля
3
Нигматуллин ответил, кто пройдет в финал ЧМ-2026 – Франция или Испания
13 июля
Неожиданный прогноз Нигматуллина на полуфинал ЧМ-2026 Англия – Аргентина
13 июля
1
Нигматуллин – об удалении Эмболо: «Даже Соболев ныряет правдоподобнее»
13 июля
1
Нигматуллин заявил о коррупции на ЧМ-2026
10 июля
4
Назван лучший вратарь ЧМ-2026
4 июля
2
Топ-сборную уличили в трусости
4 июля
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»
4 июля
Нигматуллин пожаловался на хейт от «школоты» после дубля Роналду
26 июня
2
Фото
Дедушка Нигматуллин ждет ребенка от супруги, которая на 28 лет младше него
22 июня
6
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
19 июня
3
Нигматуллин объяснил, как Сафонов напугал игроков «Арсенал» во время пенальти
31 мая
2
Нигматуллин назвал необходимое условие для чемпионства «Краснодара»
17 мая
1
Нигматуллин – о бывшей жене: «Продолжает преступную деятельность»
30 апреля
3
Нигматуллин высказался о пользовании мессенджером MAX
29 апреля
7
Нигматуллин – об интернет-ограничениях: «Относимся с пониманием»
29 апреля
3
Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»
10 апреля
Нигматуллин двумя словами отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
28 февраля
11
Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»
27 февраля
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»
27 февраля
2
«Хочется верить, что у нас история любви»: Нигматуллин – о 28-летней разнице с женой
14 февраля
6
Нигматуллин рассказал об отказе детей от общения с ним
13 февраля
3
Фото
Ярчайшие фото Нигматуллина и его 23-летней жены у водопада на Бали
25 января
3
Приставы арестовали имущество экс-жены Нигматуллина на 63 миллиона рублей
22 января
2
Фото
Нигматуллин прокомментировал 28-летнюю разницу в возрасте с женой
3 января
3
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
2 января
2
1
2
3
4
5
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