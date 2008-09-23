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    Руслан Нигматуллин - статистика

    Имя Руслан
    Отчество Каримович
    Фамилия Нигматуллин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 октября 1974 (48 лет)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2008 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 СКА (Ростов-на-Дону)
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