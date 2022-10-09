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Drew Skundrich
Статистика
Drew Skundrich - статистика
#12 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
16
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 5
09.10.2022
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Монреаль
1 : 0
02.10.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
19.09.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
11.09.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
05.09.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
01.09.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
28.08.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 6
21.08.2022
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
14.08.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
07.08.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Шарлотт
3 : 0
04.08.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
01.08.2022
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
24.07.2022
Монреаль
1' - 46'
США. МЛС, 29 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
17.07.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Филадельфия Юнион
7 : 0
09.07.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
3 : 5
05.07.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
74'
США. МЛС, 22 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
26.06.2022
Нэшвилл
83' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 1
29.05.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
19.05.2022
Нью-Йорк Сити
57' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
2 : 2
15.05.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 0
08.05.2022
Динамо Хьюстон
77' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
3 : 0
01.05.2022
Ди Си Юнайтед
82' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 2
24.04.2022
Нью-Инглэнд Революшн
79' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
17.04.2022
Остин
88' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
03.04.2022
Атланта Юнайтед
84' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
19.03.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
13.03.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
45'
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 1
06.03.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 0
27.02.2022
Шарлотт
1' - 90'
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