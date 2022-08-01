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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 01 августа 2022
Ди Си Юнайтед
01.08.2022, понедельник, 03:00
США. МЛС, 32 тур
2 : 1
Завершен
Орландо Сити
90+1'
C. Durkin
90+5'
Т. Фонтас
9'
Ж. Урсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
ГОЛ! 2:1!
Т. Фонтас
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
C. Durkin
Пас отдал
О. Камара
90'
+1
89'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
Б. Мичел
88'
Желтая карточка
Б. Мичел
Замена
K. Smith
️️️️
S. Guediri
88'
Замена
О. Камара
️️️️
М. Берри
70'
70'
Замена
К. Смит
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Э. Нахар
️️️️
C. Odoi-Atsem
70'
69'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
69'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ф. Торрес
55'
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
Замена
M. Rodríguez
️️️️
S. Djeffal
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Урсо
Пас отдал
Пато
Желтая карточка
S. Djeffal
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
35
Sami Guediri
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
31
Энди Нахар
ПЗ
44
Мозес Найман
ОП
65
Martín Rodríguez
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
3-3-1-3
22
Ромо
3
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
25
22
11
Фонтас
11
Моррисон
27
Берри
8
35
4-3-2-1
1
Галлезе
13
Руан
3
Карлос
6
Янссон
8
Моутинью
10
Перейра
5
Араухо
30
Урсо
91
Мичел
11
Торрес
12
Пато
3
31
Нахар
31
Нахар
3
22
65
65
22
27
Берри
9
Камара
9
Камара
27
Берри
35
17
17
35
91
Мичел
21
Шлегель
21
Шлегель
91
Мичел
8
Моутинью
24
Смит
24
Смит
8
Моутинью
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
11
Торрес
16
Джоаккини
16
Джоаккини
11
Торрес
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
44
Мозес Найман
ОП
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
44
Мозес Найман
ОП
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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