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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 05 июля 2022
Орландо Сити
05.07.2022, вторник, 02:00
США. МЛС, 25 тур
3 : 5
Завершен
Ди Си Юнайтед
57'
Ф. Торрес
66'
Э. Кара
80'
Пато (П)
5'
Т. Фонтас
8'
Т. Фонтас
51'
Т. Фонтас
74'
K. Smith
90+6'
Н. Роберта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
90'
+6
ГОЛ! 3:5!
Н. Роберта
90'
Желтая карточка
Н. Роберта
89'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
О. Камара
89'
Замена
️️️️
Ю. Грессель
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Пато
80'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Руан
77'
74'
ГОЛ! 2:4!
K. Smith
Пас отдал
D. Skundrich
71'
Замена
K. Smith
️️️️
М. Эстрада
ГОЛ! 2:3!
Э. Кара
Пас отдал
Ф. Торрес
66'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Ж. Урсо
59'
59'
Замена
Н. Роберта
️️️️
Т. Фонтас
58'
Замена
Б. Смит
️️️️
S. Guediri
ГОЛ! 1:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Перейра
57'
51'
ГОЛ! 0:3!
Т. Фонтас
Пас отдал
Ю. Грессель
Желтая карточка
Р. Шлегель
50'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Малрейни
46'
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Мендес
46'
8'
ГОЛ! 0:2!
Т. Фонтас
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
5
Сесар Араухо
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Ди Си Юнайтед
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
4-1-2-3
1
Галлезе
13
Руан
6
Янссон
21
Шлегель
24
Смит
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
12
Пато
9
Кара
11
Малрейни
2-1-1-5
22
Ромо
4
Хайнс-Айк
15
Бирнбаум
11
Фонтас
24
Грессель
9
Камара
2
Пинес
8
12
11
Эстрада
32
Мендес
5
Араухо
5
Араухо
32
Мендес
11
Малрейни
11
Торрес
11
Торрес
11
Малрейни
30
Урсо
91
Мичел
91
Мичел
30
Урсо
13
Руан
13
Акинделе
13
Акинделе
13
Руан
35
14
Смит
14
Смит
35
9
Камара
3
3
9
Камара
11
Эстрада
17
17
11
Эстрада
11
Фонтас
9
Роберта
9
Роберта
11
Фонтас
Остались в запасе
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
99
Адам Гринвис
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
6
Расселл Канус
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
27
Jack Lynn
ЦФ
Остались в запасе
6
Расселл Канус
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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