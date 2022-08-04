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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Ди Си Юнайтед
Шарлотт - Ди Си Юнайтед: обзор матча 04 августа 2022
Шарлотт
04.08.2022, четверг, 02:00
США. МЛС, 32 тур
3 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
13'
С. Бирнбаум (АГ)
64'
К. Свидерски
67'
Q. McNeill
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Ди Си Юнайтед
Замена
Д. Риос
️️️️
К. Свидерски
84'
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
Б. Бендер
84'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Q. McNeill
78'
71'
Замена
S. Djeffal
️️️️
Р. Канус
Замена
А. Синъясики
️️️️
Й. Рейна
71'
71'
Замена
М. Берри
️️️️
Р. Моррисон
ГОЛ! 3:0!
Q. McNeill
Пас отдал
O. McKinze Gaines II.
67'
ГОЛ! 2:0!
К. Свидерски
64'
54'
Замена
️️️️
Б. Хайнс-Айк
54'
Замена
Э. Нахар
️️️️
C. Odoi-Atsem
46'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
Т. Фонтас
27'
Желтая карточка
Р. Канус
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Бирнбаум
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
35
Quinn McNeill
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
9
Ола Камара
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Жорди Альсивар
ОП
14
Даниэль Риос
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Ди Си Юнайтед
31
Энди Нахар
ПЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
4-2-4
1
Калина
16
5
Мора
13
Бронико
25
Аффул
16
Бендер
35
28
Свидерски
14
10
Рейна
0
4-2-1-3
22
Ромо
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
6
Канус
3
11
Фонтас
25
11
Моррисон
8
35
9
Камара
16
Бендер
6
Альсивар
6
Альсивар
16
Бендер
10
Рейна
11
Синъясики
11
Синъясики
10
Рейна
28
Свидерски
14
Риос
14
Риос
28
Свидерски
35
20
Джонс
20
Джонс
35
3
31
Нахар
31
Нахар
3
6
Канус
22
22
6
Канус
11
Фонтас
65
65
11
Фонтас
11
Моррисон
27
Берри
27
Берри
11
Моррисон
Остались в запасе
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Шарлотт - Ди Си Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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