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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 26 июня 2022
Ди Си Юнайтед
26.06.2022, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 22 тур
1 : 3
Завершен
Нэшвилл
59'
Т. Фонтас
6'
Д. Ловиц
45+1'
Х. Мухтар
50'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
90'
+2
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Д. Ловиц
86'
Замена
E. Zubak
️️️️
Х. Мухтар
84'
Желтая карточка
T. Anunga
Замена
D. Skundrich
️️️️
Р. Канус
83'
74'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
74'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
K. Smith
️️️️
Б. Смит
71'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
63'
62'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
60'
Желтая карточка
D. Romney
ГОЛ! 1:3!
Т. Фонтас
59'
Замена
Д. Пинес
️️️️
Ю. Грессель
56'
Замена
М. Эстрада
️️️️
О. Камара
56'
54'
Желтая карточка
У. Циммерман
50'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мухтар
Пас отдал
Р. Леаль
Замена
Н. Роберта
️️️️
S. Djeffal
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Х. Мухтар
Пас отдал
Д. МакКарти
26'
Желтая карточка
Д. Ловиц
Желтая карточка
Э. Нахар
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ловиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ди Си Юнайтед
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Нэшвилл
32
Will Meyer
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Ромо
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
6
Канус
14
Смит
31
Нахар
22
11
Фонтас
24
Грессель
8
9
Камара
3-5-2
1
25
Циммерман
2
Ловиц
4
19
Мьюил
13
МакКарти
11
Леаль
10
Мухтар
54
9
Сапонг
5
24
Грессель
2
Пинес
2
Пинес
24
Грессель
6
Канус
12
12
6
Канус
14
Смит
17
17
14
Смит
22
9
Роберта
9
Роберта
22
9
Камара
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Камара
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
10
Мухтар
11
11
10
Мухтар
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
2
Ловиц
23
Вашингтон
23
Вашингтон
2
Ловиц
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
32
Will Meyer
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Остались в запасе
32
Will Meyer
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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