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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 07 августа 2022
Ди Си Юнайтед
07.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Неалис
83'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
Д. Йервуд
Замена
О. Камара
️️️️
М. Берри
78'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
M. Rodríguez
78'
Замена
Р. Канус
️️️️
Э. Нахар
77'
74'
Замена
А. Рейес
️️️️
К. Харпер
74'
Замена
К. Кларк
️️️️
Л. Морган
Желтая карточка
Т. Фонтас
58'
56'
Замена
П. Климала
️️️️
T. Barlow
Замена
S. Guediri
️️️️
K. Smith
55'
46'
Замена
Лукиньяс
️️️️
O. Fernandez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
65
Martín Rodríguez
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Ди Си Юнайтед
6
Расселл Канус
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
8
Каден Кларк
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
2-3-1-4
22
Ромо
15
Бирнбаум
31
Нахар
65
22
25
11
Моррисон
27
Берри
93
17
8
3-2-5
31
Мигел
12
Неалис
33
Лонг
13
Неалис
23
Кассерес
90
Морган
16
17
Харпер
16
Йервуд
47
Толкин
22
31
Нахар
6
Канус
6
Канус
31
Нахар
65
21
21
65
17
35
35
17
27
Берри
9
Камара
9
Камара
27
Берри
17
Харпер
15
Рейес
15
Рейес
17
Харпер
16
Йервуд
25
Амайя
25
Амайя
16
Йервуд
22
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
22
90
Морган
8
Кларк
8
Кларк
90
Морган
16
9
Климала
9
Климала
16
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
44
Мозес Найман
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
44
Мозес Найман
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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