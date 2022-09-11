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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед: обзор матча 11 сентября 2022
Реал Солт-Лейк
11.09.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 43 тур
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
А. Эррера
89'
77'
Замена
М. Берри
️️️️
О. Камара
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Д. Мерам
77'
Замена
А. Хулио
️️️️
М. Чанг
68'
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
68'
Желтая карточка
С. Марсело
66'
61'
Желтая карточка
D. Ochoa
59'
Замена
S. Djeffal
️️️️
C. Durkin
59'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
Р. Канус
27'
Желтая карточка
C. Durkin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ди Си Юнайтед
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
9
Ола Камара
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-4-2
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
22
Эррера
17
Руис
22
Мерам
11
Саварино
16
Чанг
16
Кордова
3
Броди
2-2-1-5
31
Нахар
6
Канус
26
Пальссон
25
11
Моррисон
9
Камара
18
2
Пинес
8
20
Бентеке
19
8
Охеда
8
Охеда
19
22
Мерам
19
Мусовски
19
Мусовски
22
Мерам
16
Чанг
11
Хулио
11
Хулио
16
Чанг
8
22
22
8
6
Канус
65
65
6
Канус
9
Камара
27
Берри
27
Берри
9
Камара
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
93
Tony Alfaro
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
93
Tony Alfaro
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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