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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Ди Си Юнайтед
Интер Майами - Ди Си Юнайтед: обзор матча 15 мая 2022
Интер Майами
15.05.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 16 тур
2 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
31'
Л. Кампана
45'
Д. Лоу
45+3'
Т. Фонтас
75'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
К. МакВей
76'
75'
ГОЛ! 2:2!
О. Камара
Пас отдал
Р. Канус
Замена
И. Вассилев
️️️️
Р. Тэйлор
72'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Дюк
71'
69'
Желтая карточка
C. Durkin
63'
Замена
C. Durkin
️️️️
S. Djeffal
63'
Замена
О. Камара
️️️️
М. Эстрада
50'
Желтая карточка
Р. Канус
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
М. Эстрада
ГОЛ! 2:0!
Д. Лоу
Пас отдал
Ж. Мота
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кампана
Пас отдал
А. Ласситер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
25
Jackson Hopkins
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
2-2-5
3
Гиббс
2
Йедлин
7
Дюк
21
Тэйлор
97
МакВей
7
Ласситер
40
Грегоре
10
Мота
37
Лоу
4-3-3
24
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
6
Канус
14
Смит
11
Фонтас
24
Грессель
22
2
Пинес
19
Флорес
11
Эстрада
21
Тэйлор
19
Вассилев
19
Вассилев
21
Тэйлор
7
Дюк
33
Джонс
33
Джонс
7
Дюк
22
8
8
22
11
Эстрада
9
Камара
9
Камара
11
Эстрада
Остались в запасе
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
22
Рафаэль Ромо
ВР
25
Jackson Hopkins
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
25
Jackson Hopkins
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Интер Майами - Ди Си Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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