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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 28 августа 2022
Атланта Юнайтед
28.08.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 39 тур
3 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
49'
А. Франко
70'
Х. Хосе Пурата
47'
Р. Моррисон
55'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Л. Араухо
86'
86'
Замена
K. Smith
️️️️
Р. Моррисон
80'
Замена
Д. Пинес
️️️️
Э. Нахар
79'
Замена
М. Берри
️️️️
M. Rodríguez
ГОЛ! 2:2!
Х. Хосе Пурата
Пас отдал
Б. Леннон
70'
Замена
М. Морено
️️️️
К. Уайли
70'
Замена
Э. Москера
️️️️
А. Сейдич
70'
67'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
S. Guediri
Замена
️️️️
Р. Сиснерос
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
О. Камара
ГОЛ! 1:1!
А. Франко
Пас отдал
Т. Алмада
49'
47'
ГОЛ! 0:1!
Р. Моррисон
29'
Замена
О. Камара
️️️️
Т. Фонтас
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
18
David Ochoa
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
31
Erik Centeno
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
4-1-1-5
44
Пурата
15
Гутман
12
Уайли
11
Леннон
14
Сейдич
23
Алмада
15
Франко
18
Сиснерос
7
Араухо
5
Соса
34
Риос Ново
2-4-1-4
31
Нахар
15
Бирнбаум
26
Пальссон
65
11
Фонтас
22
11
Моррисон
8
35
93
18
14
Сейдич
7
Москера
7
Москера
14
Сейдич
12
Уайли
10
Морено
10
Морено
12
Уайли
7
Араухо
5
Ибарра
5
Ибарра
7
Араухо
35
3
3
35
31
Нахар
2
Пинес
2
Пинес
31
Нахар
11
Фонтас
9
Камара
9
Камара
11
Фонтас
65
27
Берри
27
Берри
65
11
Моррисон
17
17
11
Моррисон
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
31
Erik Centeno
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
31
Erik Centeno
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Остались в запасе
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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