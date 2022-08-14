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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед: обзор матча 14 августа 2022
Нью-Инглэнд Революшн
14.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
18'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Замена
O. Gonzalez
️️️️
E. Boateng
88'
83'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Э. Нахар
82'
Желтая карточка
В. Пальссон
Замена
К. Макун
️️️️
J. Rennicks
79'
71'
Замена
S. Djeffal
️️️️
M. Rodríguez
Замена
N. Buck
️️️️
D. Rivera
63'
58'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
О. Камара
46'
Замена
K. Smith
️️️️
S. Guediri
ГОЛ! 1:0!
К. Хиль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
65
Martín Rodríguez
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
77
Ben Reveno
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Ди Си Юнайтед
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
4-2-5
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
10
Хиль
72
6
Каптум
9
26
24
1
Петрович
2-2-1-5
22
Ромо
31
Нахар
15
Бирнбаум
65
26
Пальссон
11
Моррисон
27
Берри
93
35
8
9
Камара
24
34
34
24
9
4
Макун
4
Макун
9
72
21
21
72
9
Камара
11
Фонтас
11
Фонтас
9
Камара
31
Нахар
21
21
31
Нахар
65
22
22
65
35
17
17
35
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
77
Ben Reveno
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
77
Ben Reveno
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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