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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед: обзор матча 09 июля 2022
Филадельфия Юнион
09.07.2022, суббота, 02:30
США. МЛС, 26 тур
7 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
9'
А. Бедойя
22'
Х. Карранца
25'
Х. Карранца
37'
А. Бедойя
45+2'
М. Уре
59'
М. Уре
72'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Замена
Б. Крейг
️️️️
Л. Флеч
87'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Х. Мартинес
73'
Замена
К. Салливан
️️️️
А. Бедойя
73'
73'
Замена
S. Djeffal
️️️️
М. Эстрада
ГОЛ! 7:0!
Х. Карранца
72'
69'
Желтая карточка
C. Odoi-Atsem
Пенальти не реализован!
Х. Карранца
69'
68'
Замена
️️️️
Б. Смит
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
61'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
60'
ГОЛ! 6:0!
М. Уре
59'
46'
Замена
Н. Роберта
️️️️
Д. Пинес
ГОЛ! 5:0!
М. Уре
Пас отдал
Д. Газдаг
45'
+2
42'
Замена
Б. Смит
️️️️
S. Guediri
42'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Б. Хайнс-Айк
ГОЛ! 4:0!
А. Бедойя
Пас отдал
К. Вагнер
37'
36'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
ГОЛ! 3:0!
Х. Карранца
Пас отдал
Л. Флеч
25'
ГОЛ! 2:0!
Х. Карранца
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Бедойя
Пас отдал
Х. Мартинес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Ди Си Юнайтед
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
2-1-2-5
18
Блэйк
3
Эллиот
5
Глеснес
70
Мартинес
16
Газдаг
11
Бедойя
27
Вагнер
17
Уре
9
Карранца
18
Флеч
26
Харриел
2-1-1-5
22
Ромо
4
Хайнс-Айк
15
Бирнбаум
11
Фонтас
24
Грессель
9
Камара
2
Пинес
8
12
11
Эстрада
18
Флеч
5
Крейг
5
Крейг
18
Флеч
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
11
Бедойя
33
Салливан
33
Салливан
11
Бедойя
70
Мартинес
7
МакГлинн
7
МакГлинн
70
Мартинес
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
35
14
Смит
14
Смит
35
4
Хайнс-Айк
3
3
4
Хайнс-Айк
11
Эстрада
22
22
11
Эстрада
2
Пинес
9
Роберта
9
Роберта
2
Пинес
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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